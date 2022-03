Yasmin et Anjali, aux origines des mille et une nuits Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Yasmin et Anjali, aux origines des mille et une nuits Théâtre de la Fontaine d'Ouche 15 Place de la Fontaine d'Ouche Dijon

2022-04-23

2022-04-23 – 2022-04-23 Théâtre de la Fontaine d’Ouche 15 Place de la Fontaine d’Ouche

Dijon Côte-d’Or Yasmin et Anjali, aux origines des mille et une nuits est un conte dansé en duo par Sorahia (danseuse Orientale) et Bindiya (danseuse Indienne) qui vous plongera dans l’univers envoûtant et enchanteur de l’Orient !

Ce spectacle est prévu le samedi 23 avril à 20h au théâtre de la Fontaine d’Ouche , place de la Fontaine d’Ouche à Dijon et dure environ 1 heure.

Entrée : 10 euros

