Éminent représentant du hip-hop américain de la côte Est, connu pour son engagement dans le champ sociopolitique, Yasiin Bey propose un concert exceptionnel célébrant l’influence réciproque ô combien féconde entre Jean-Michel Basquiat et le hip-hop. Que Faire à Paris vous offre 5×2 places ! Entré dans la scène du hip-hop new-yorkais au mitan des années 1990, Yasiin Bey – qui jouait à cette époque sous le nom de Mos Def – s’est d’abord fait repérer au sein du duo Black Star, aux côtés de Talib Kweli. Se caractérisant en particulier par des paroles à la conscience sociale affirmée, son premier album solo Black on Both Sides (1999), acclamé par la critique, l’a d’emblée imposé comme une nouvelle voix essentielle. Par la suite, trois autres albums studio – The New Danger (2004), True Magic (2006), The Ecstatic (2009) – ont encore consolidé sa position élevée dans le paysage des musiques actuelles. Auteur de « Basquiat Ghostwriter » (2015), un morceau très engagé sous l’influence de Basquiat, Yasiin Bey vient ici célébrer l’étroite connexion entre l’artiste américain et le hip-hop. Jeux-concours : Vous avez jusqu’au jeudi 13 avril 14 h pour tenter votre chance et remporter 2 des 10 places mises en jeu ! Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

