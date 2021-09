Yaron SEMIAT 4tet Roll’Studio, 16 octobre 2021, Marseille.

Yaron SEMIAT 4tet

Roll’Studio, le samedi 16 octobre à 19:30

Yaron Semiat est saxophoniste alto et ténor. Il est né et a grandi en Israël.Il se produit avec des formations diverses comme “Haifa Septet” et “The Apples” avec lesquels il enregistres plusieurs albums et joue en Israël et en Europe dans les festivals de jazz internationaux (Montreux Jazz Festival, Red Sea Jazz Festival, Jazz Blues et Videotape, Villa Celimontanta, parmi d’autres). Un groupe qui mêle allègrement standards modernes et compositions personnelles. Un Jazz qui swing, qui émeut. Quartet Jazz avec Yaron SEMIAT: Saxophones, Eric GUIGO: Piano, Alain PUJOL: Contrebasse, Claude MENNILLO, Batterie

15€ / Adhésion annuelle 3€ / gratuit – de 12 ans.

♫JAZZ♫

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



