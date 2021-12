Yarol – Rock School Barbey Rock School Barbey, 18 mars 2022, Bordeaux.

Tout commence à l’été 2019, entre deux concerts, par un break avec **Victor Mechanik**, le multi-instrumentiste de 28 ans à l’aura électrique qui accompagne **Yarol** aux claviers. Dans le coin de campagne où ils posent leurs sacs, une grange aménagée en studio leur fait de l’oeil. Chauffés à blanc par l’enchaînement des dates, les deux musiciens s’immergent des nuits entières dans un son tendu, intense et dansant, perfusé à l’énergie de la route. En tête-à-tête dans ce studio isolé, ils partent en quête d’une écriture moins systématique, de schémas mélodiques moins convenus. Ils font décoller les morceaux pour transformer chaque titre en pochette-surprise. Composé et enregistré au vert, **Hot Like Dynamite** a trouvé sa couleur définitive à Paris, au studio **Motorbass** créé par le regretté Philippe Zdar, où sont passés **Phoenix**, les **Beastie Boys** ou **Franz Ferdinand**. Mixés à l’automne 2020, entre deux confinements, avec **Antoine Poyeton** et **Pierre Juarez**, les morceaux deviennent des incitations à prendre la route toutes fenêtres baissées, à pousser le volume à fond, à rejoindre une énorme fête. Fidèle à son goût du métissage musical, le groupe s’amuse à mêler le **rock** et le **funk**, à rendre hommage au **hard rock** ou au **rap**, à fusionner **new wave** et **sonorités africaines**. Le résultat en live est explosif !

