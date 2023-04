Yarol Le Point Ephémère Paris Catégories d’Évènement: île de France

Yarol Poupaud est de retour en concert à Paris ! Rendez-vous le 18 avril au Point Éphémère. Un DRH dirait qu’il a un CV long comme le bras. Tour à tour cofondateur de FFF, guitariste et producteur pour Niagara, Bazbaz…, compositeur de musique de films, directeur artistique et lead guitare pour Jojo, Yarol Poupaud joue aussi en solo toutes les musiques qu’il aime et elles ne viennent pas seulement du blues. Un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat. Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m) Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m) Vélib -> Quai de Valmy (123.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://pointephemere.org/La-Prog https://www.facebook.com/events/871730497412535 https://www.facebook.com/events/871730497412535 https://dice.fm/partner/dice/event/xk373-yarol-18th-apr-point-ephmre-paris-tickets?dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=DICE&dice_feature=marketing&_branch_match_id=1169979041830882614&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1S83NksxSTJJS00xSgYAmZ%2B0ICEAAAA%3D

