Yarol Cargo de Nuit, 19 mars 2022, Arles.

Yarol

Cargo de Nuit, le samedi 19 mars 2022 à 21:30

### **Hot Like Dynamite** Retour aux sources et à la musique de son adolescence qui a forgé Yarol, bien avant ses années de scènes partagées avec FFF, Black Minou, Mud et Johnny Hallyday. Sorti au printemps 2021, composé et enregistré au vert, ce second opus en solo de sa carrière est emblématique de ces années à jouer depuis des sous-sols de bar à Pigalle jusqu’aux plus grandes scènes de France. À l’occasion de la reprise des concerts, Yarol sort une nouvelle version live de son album « Hot Like Dynamite », enregistrée au studio Motorbass. Fidèle à son goût pour le métissage musical, le groupe s’amuse à mêler rock et funk, rend hommage au hard rock ou au rap, et fusionne new wave et sonorités africaines. Un deuxième album solo dont le résultat en live est explosif !

22€ / 20€ /18€ Hors DL

