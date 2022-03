Yarol Arles, 19 mars 2022, Arles.

Yarol Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles

2022-03-19 – 2022-03-19 Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot

Arles Bouches-du-Rhône

18 22 Sorti au printemps 2021, composé et enregistré au vert, ce second opus en solo de sa carrière est emblématique de ces années à jouer depuis des sous-sols de bar à Pigalle jusqu’aux plus grandes scènes de France. À l’occasion de la reprise des concerts, Yarol sort une nouvelle version live de son album « Hot Like Dynamite », enregistrée au studio Motorbass. Fidèle à son goût pour le métissage musical, le groupe s’amuse à mêler rock et funk, rend hommage au hard rock ou au rap, et fusionne new wave et sonorités africaines. Un deuxième album solo dont le résultat en live est explosif !

Retour aux sources et à la musique de son adolescence qui a forgé Yarol, bien avant ses années de scènes partagées avec FFF, Black Minou, Mud et Johnny Hallyday.

info@cargodenuit.com +33 4 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles

