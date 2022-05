Yarglaa en concert au Chalet du Lac Thérondels Thérondels ThérondelsThérondels Catégories d’évènement: 12600

Le chalet du Lac Presqu'île de Laussac Thérondels 19h00: Concert du groupe Yarglaa dans le cadre de la fête de la musique, restauration sur place au Chalet du Lac sur la Presqu'île de Laussac. Yarglaa, ça veut dire… comment expliquer ? En fait, plus qu'un mot, c'est un cri qui, selon sa majesté Edika, accompagne une violente, soudaine et intense explosion de plaisir. Et c'est bien de ça qu'il s'agit puisque la seule et unique règle du trio est justement le plaisir. Alors plutôt que de prendre et d'avilir la première chanson venue pour en faire une gagneuse à bon marché, ils préfèrent que ce soit les chansons qui les prennent et qui se jouent d'eux. Et quels que soient les airs qui les possèdent, c'est tout le plaisir que ceux-ci leurs procurent que les 3 de Yarglaa veulent partager, à leur façon, à la fois brute et passionnée. Venez fêter la musique au Chalet du Lac! +33 5 65 66 04 58

