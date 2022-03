YARD Winter Club Marseille BAOU, 19 mars 2022, Marseille.

On avait prévenu : maintenant qu’on est de nouveau libre de vous rassembler, on va pas se priver. Après Paris et Dakar, le YARD Winter Club débarque à Marseille le 19 mars Rendez-vous dans un Baou tout neuf pimpé pour l’hiver avec que des all stars sur le lineup. YARD WINTER CLUB AU BAOU MARSEILLE – 19 mars 2022 à 20h Surplombant Marseille et son littoral, le Baou, open air niché sur les hauteurs de la ville, s’apparente à de véritables expériences festives avec une programmation musicale éclectique. Après un été enflammé, le Baou se renouvelle avec un tout nouveau format : Une tente de 600m2 qui couvre la piste de danse. PRÉVENTES / [https://bit.ly/3BXMDIp](https://bit.ly/3BXMDIp) Accès aux espaces VIP uniquement sur réservation au 06.12.65.62.23. Depuis 2015, YARD s’est imposé l’acteur culturel majeur de la nuit parisienne pour tous ceux qui ne vibrent qu’à travers le rap, le r&b, le dancehall et l’afro. Fort d’un pool d’une quinzaine de DJs résidents (Andy 4000, Moriba Koné, Rakoto 3000, Maateh, Hony Zuka, Kirou Kirou etc.), YARD s’est fait un nom en retournant année après année les lieux cultes de la capitale, du Grand Palais à L’Olympia. Chaque été depuis 2015, YARD a une résidence de soirées, le YARD Summer Club, qui regroupe un vendredi par mois près de 3000 personnes et qui a fait jouer des dizaines d’artistes qui font la culture d’aujourd’hui (Migos, Niska, Skepta, A$AP Rocky, Damso, Booba, PNL ,etc.). Ainsi si tu penses que l’été était chaud, attends de voir l’hiver avec la Yard Winter Club au Baou Marseille. En effet, cet hiver YARD prend possession du Baou Marseille pour le YARD Winter Club le 19 Mars 2022. Comme à son habitude, Yard garde sa programmation au chaud et ne la dévoilera qu’au dernier moment. Mais comme chaque année, ils font venir les artistes qui sont en train d’exploser (Koba LaD, Maes, Zola, Oboy, etc). INFORMATIONS L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique.

15 / 10€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T03:30:00