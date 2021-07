YARD SUMMER CLUB x BAOU BAOU, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille.

YARD SUMMER CLUB x BAOU

BAOU, le vendredi 23 juillet à 19:00

Horaires : 19H00 – 02H00 Billetterie : [https://urlz.fr/g85u](https://urlz.fr/g85u) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer « Le Marché », 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID « tests-(très)rapides » ——————————————— YARD, c’est quoi ? Depuis 2015, YARD s’est imposé l’acteur culturel majeur de la nuit parisienne pour tous ceux qui ne vibrent qu’à travers le rap, le r&b, le dancehall et l’afro. Fort d’un pool d’une quinzaine de DJs résidents (Andy 4000, Moriba Koné, Rakoto 3000, Maateh, Hony Zuka, Kirou Kirou etc.), YARD s’est fait un nom en retournant année après année les lieux cultes de la capitale, du Grand Palais à L’Olympia. Chaque été depuis 2015, YARD a une résidence de soirées, le YARD Summer Club, qui regroupe un vendredi par mois près de 3000 personnes et qui a fait jouer des dizaines d’artistes qui font la culture d’aujourd’hui (Migos, Niska, Skepta, A$AP Rocky, Damso, Booba, PNL ,etc.). L’hiver, YARD prend possession du club de l’iconique Moulin Rouge pour le YARD Winter Club, où les artistes qui sont en train d’exploser ont pris l’habitude de faire leur première scène (Koba LaD, Maes, Zola, Oboy, etc). Depuis 2018, YARD propage son feu dans les principales villes d’Europe : Amsterdam, Londres, Lyon, Marseille ou encore Lille et Bruxelles. ——————————————— ● LINE UP B2B SSSOUND HONY ZUKA LYELE RAKOTO 3000 MAROUAN MG – YARD, en vidéo : YARD Party au Grand Palais avec Travis Scott : [https://youtu.be/H7PmzajAEZk](https://youtu.be/H7PmzajAEZk) YARD Summer Club @ Wanderlust : [https://www.youtube.com/watch?v=csAsb6gP17c](https://www.youtube.com/watch?v=csAsb6gP17c) ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 15€ en pré-vente

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



