2022-10-29 20:00:00 – 2022-10-29 01:00:00

Sane-et-Loire Blanzy Nocturne spéciale Halloween :

– à partir de 10 ans ;

– se munir d’une lampe frontale ;

– tarif réduit si déguisement. Rendez-vous à partir de 20h, jusqu’à 1h. Si intéressé, veuillez nous contacter pour les inscriptions :

facebook, téléphone ou mail. Au plaisir de vous voir dans les arbres ! blanzy@yaplukapark.fr https://www.yaplukapark.fr/blanzy Yaplukapark 474 route des Thibourins Blanzy

