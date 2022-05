YAPA LE PETIT ABORIGÈNE Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

YAPA LE PETIT ABORIGÈNE
Médiathèque Le Phénix
10 rue Elsa Triolet
Colombelles

2022-05-27 18:00:00

Colombelles Calvados Partons en Australie, et découvrons grâce à Yapa, petit garçon aborigène, la culture de son peuple.

Mise en scène par Emeline, de la Micro-Folie, dans son petit théâtre d’ombres. À l’issue de la représentation, nous vous proposons de réaliser une activité autour de la culture aborigène.

D’après l’oeuvre de Chrystel Proupuec.

A partir de 6ans.

