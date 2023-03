Initiative d’Exemplarité Énergétique pour les Collectivités en République du Cameroun en Partenariat avec L’IFDD Yaoundé Centre Culturel Camerounais Yaoundé Catégorie d’Évènement: Yaoundé

Initiative d’Exemplarité Énergétique pour les Collectivités en République du Cameroun en Partenariat avec L’IFDD Yaoundé Centre Culturel Camerounais, 30 mars 2023, Yaoundé. Initiative d’Exemplarité Énergétique pour les Collectivités en République du Cameroun en Partenariat avec L’IFDD Jeudi 30 mars, 07h30 Yaoundé Centre Culturel Camerounais Sur inscription Yaoundé Centre Culturel Camerounais Yaoundé Yaoundé 4124 Centre [{« type »: « email », « value »: « gicracc@pncc.cm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T08:30:00+02:00 – 2023-03-30T09:00:00+02:00

2023-03-30T08:30:00+02:00 – 2023-03-30T09:00:00+02:00 Plateforme Numérique des Communes du Cameroun du Groupe d’Initiative Commune des Relations Amicales et Créatives du Cameroun, Partenaire de la Francophonie.

Détails Catégorie d’Évènement: Yaoundé Autres Lieu Yaoundé Centre Culturel Camerounais Adresse Yaoundé Ville Yaoundé Age max 99 Lieu Ville Yaoundé Centre Culturel Camerounais Yaoundé

Yaoundé Centre Culturel Camerounais Yaoundé https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yaounde/

Initiative d’Exemplarité Énergétique pour les Collectivités en République du Cameroun en Partenariat avec L’IFDD Yaoundé Centre Culturel Camerounais 2023-03-30 was last modified: by Initiative d’Exemplarité Énergétique pour les Collectivités en République du Cameroun en Partenariat avec L’IFDD Yaoundé Centre Culturel Camerounais Yaoundé Centre Culturel Camerounais 30 mars 2023 Yaoundé Yaoundé Centre Culturel Camerounais Yaoundé

Yaoundé