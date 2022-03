Yao Saint-Cannat, 12 avril 2022, Saint-Cannat.

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français, invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. De fil en aiguille, il va entamer un voyage sur les routes de ce pays qu’il connaît à peine.



Un coup de projecteur subtil sur la paternité, la transmission et les racines, le partage, les croyances et la nécessité de se perdre pour mieux se retrouver.



Avec Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara / Dès 6 ans / Durée 1h44.



Dans le cadre des Mardis Ciné Jeunes en partenariat avec Christian Jourdain.

Co-produit par Omar Sy et le réalisateur Philippe Godeau, “Yao” propose un voyage solaire à travers une Afrique largement inédite. Il nous fait aussi découvrir un tout jeune acteur juste et spontané : Lionel Basse

