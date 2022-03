YAO – En concert au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 29 mars 2022, Paris.

Le mardi 29 mars 2022

de 20h00 à 21h00

gratuit

Un concert aux sonorités pop, groovy et funky avec l’artiste franco-ontarien Yao, figure emblématique de la scène musicale francophone au Canada !

Chaque année en mars, le Centre culturel canadien célèbre à travers le Mois de la Francophonie toute la richesse et la vitalité de la Francophonie au Canada.

Mardi 29 mars à 20h, réservez vos places pour un concert aux sonorités pop, groovy et funky avec l’artiste franco-ontarien Yao, figure emblématique de la scène musicale francophone au Canada !

Auteur-compositeur, interprète, poète, slameur, écrivain… Tout comme sa musique à la croisée du jazz, de la pop, du groove et de la funk, Yao est un artiste éclectique qui nous charme par sa voix grave de baryton, l’univers chaleureux de sa poésie et son audace sur scène. Par son amour des mots et de la langue, YAO captive et transporte le public : son écriture imagée, empreinte d’une grande sensibilité, rappelle sans conteste la richesse des textes de MC Solaar, Abd al Malik et Oxmo Puccino.

Après sept nominations au Gala des prix Trille Or 2015 pour son album “Perles et Paraboles”, Yao voit son album “Lapsus” atteindre la 24e position du Top 200 des nouveautés musicales francophones sur iTunes Canada en 2016. S’ensuit alors une tournée internationale au Canada, en France, à Madagascar, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Après deux nouvelles nominations au Gala des Prix Trille Or en 2017, il reçoit la Médaille Commémorative du Sénat pour récompenser son travail de promotion de la diversité culturelle au Canada.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

Crédit : Sebastien Lavallée