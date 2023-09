Conférence + Projection du film « Guitar Madagascar » à Osaka (Japon) Yao City International Exchange Center Yao, 7 octobre 2023, Yao.

Conférence + Projection du film « Guitar Madagascar » à Osaka (Japon) Samedi 7 octobre, 13h00 Yao City International Exchange Center

Conférence (gratuite) + Projection du film « Guitar Madagascar«

Avec la présence annoncée de la troupe malgache Disaraga

———————————-

さぁ、音楽の沸き立つところへ─

インド洋に浮かぶ »奇跡の島 »マダガスカル。固有の生態系と文化を持つこの島では、雄大な自然と人、そして先祖との霊的な交流のなかで独自の伝統が紡がれてきた。そんなマダガスカルで生まれた音楽には、聴く者を魅了する豊かなメロディと、島での日常に根ざした特別なグルーヴ感が溢れている。

この映画は、トミノ、ババ、テタ、デガリといった世界的にも著名な現地ミュージシャンたちが、マダガスカル音楽のルーツを辿るロードムービー。ある者は壊れた楽器を携え故郷を目指し、ある者は死者と対話する儀式からインスピレーションを得る……。異なる故郷をルーツに持つ4人の旅に導かれた物語は、やがて私たち日本人がまったく知らなかったマダガスカルを、そして彼らの驚くべき死生観をも浮かび上がらせる。

監督の亀井岳は、自身の旅の体験に着想を得た『チャンドマニ〜モンゴル ホーミーの源流へ〜』で2009年に長編映画デビュー。本作では満を持し、自らが憧れ続けたマダガスカル音楽をメインテーマに前作同様、最小人数の日本人スタッフで渡航し、現地の人々とともに映画を完成させた。

★ Informations sur le film « Guitar Madagascar«

http://www.guitarmadagascar.com/index.php

Synopsis/Histoire

Madagascar possède un écosystème et une culture uniques et a développé ses propres traditions à travers des échanges spirituels avec sa nature magnifique, ses habitants et ses ancêtres. La musique née sur cette île est pleine de grooves spéciaux enracinés dans la vie quotidienne de l’île. Quatre musiciens locaux abordent cette musique malgache.

Commentaire : Un documentaire produit par Gaku Kamei (le réalisateur de « Chandmani : Aux Sources de Mongol Homy« ) dont le thème principal est la musique de Madagascar qu’il admire depuis longtemps. Des musiciens locaux éminents tels que Thominot, Baba, Teta et D’Gary retracent les racines de la musique malgache. À travers le voyage de quatre personnes ayant des racines dans différentes villes, sont révélées leurs vues étonnantes sur la vie et la mort.

Le film ‘Guitar Madagascar » est visible (sous-titres en anglais) en VOD sur Vimeo :

–

Une projection annoncée dans l’agenda de Madagascar-musiques.net

–

Yao City International Exchange Center 5 Chome-85-16 Asahigaoka, Yao, Osaka 581-0833, Japon Yao 581-0012 Préfecture d’Osaka [{« link »: « http://www.guitarmadagascar.com/index.php »}, {« data »: {« author »: « FLYING IMAGE », « cache_age »: 86400, « description »: « Madagascar, that fabulous island floating in the Indian Ocean. An island with its unique fauna and flora which has evolved in isolation during millenia. A placeu2026 », « type »: « video », « title »: « Watch « Guitar Madagascar » English subtitle Online | Vimeo On Demand », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/624363397-68e3e122a3475337691a28c3792b5c8be1ee5cf1738a9172822393f35f258ac6-d?f=webp », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/ondemand/guitarmadagascar2 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://vimeo.com/user37752420 », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/ondemand/guitarmadagascar2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T06:00:00+02:00 – 2023-10-07T09:00:00+02:00

2023-10-07T06:00:00+02:00 – 2023-10-07T09:00:00+02:00

MADAGASCAR GUITARE