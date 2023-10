La troupe DISAGARA à Osaka (Japon) Yao City Cultural Hall Prism Hall Yao, 24 octobre 2023, Yao.

« Le groupe de danse DISARAGA, un acronyme qui signifie Dihy Sara Gasy, a été sélectionné pour représenter Madagascar à l’événement Osaka in the World.

Ce groupe de danse, d’inspiration traditionnelle, présentera MAHAGASY, une pièce chorégraphique, spécialement conçue pour représenter la beauté et la diversité du peuple malgache. Saraela, le fondateur de DISARAGA, précise avoir effectué des recherches sur l’inspiration créatrice des ancêtres malgaches ou des « Ntaolo ».

Fondé en 1982, c’est la 7ème génération de danseurs et de musiciens du groupe qui est actuellement en activité et 18 d’entre eux font partie de la délégation malgache.

Cette participation malgache est soutenue par Madagascar Perfect Print and Communication, dirigé par Sylvia Ranaivojaona, une société qui fait de la promotion de la culture malgache une priorité, rejoignant de ce fait la raison d’être de DISARAGA. »

Source : Midi-Madagasikara

Yao City Cultural Hall Prism Hall 2 Chome-40 Hikaricho, Yao, Osaka 581-0803 Yao 581-0803 Préfecture d'Osaka

