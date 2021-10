Yantrio Genillé, 23 octobre 2021, Genillé.

Yantrio 2021-10-23 – 2021-10-23

Genillé Indre-et-Loire Genillé

14 EUR « T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon »

Oui mais par quel détour !!!

Ce périple au sein des grands auteurs français tels J.Brel, B.Vian, G.Brassens, C.Nougaro, etc …transcende les frontières du langage, des mots, des rythmes. Peignant des tableaux insolites, de rencontres entre la chanson française, le jazz et les rythmes du monde, Yantrio laisse ainsi la poésie s’envoler …

Guitare, chant lead : Yann BEAUJOUAN

Violon, chant: Laurent ZELLER

Contrebasse, chant : Alex VOISIN

Spectacle musical : ce périple au sein des grands auteurs français tels J.Brel, B.Vian, G.Brassens, C.Nougaro, etc …transcende les frontières du langage, des mots, des rythmes. Peignant des tableaux insolites, de rencontres entre la chanson française, le jazz et les rythmes du monde.

nacelculture@gmail.com +33 6 40 42 03 90 http://www.nacelculture.fr/

« T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon »

Oui mais par quel détour !!!

Ce périple au sein des grands auteurs français tels J.Brel, B.Vian, G.Brassens, C.Nougaro, etc …transcende les frontières du langage, des mots, des rythmes. Peignant des tableaux insolites, de rencontres entre la chanson française, le jazz et les rythmes du monde, Yantrio laisse ainsi la poésie s’envoler …

Guitare, chant lead : Yann BEAUJOUAN

Violon, chant: Laurent ZELLER

Contrebasse, chant : Alex VOISIN

Yantrio

dernière mise à jour : 2021-09-28 par