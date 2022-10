YANNS AU TNT Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 420 420 EUR au TNT

« Et ça fait clic, clic clic, pan pan pan ! »

Avec plus de 2,4 millions d’abonnés sur Tiktok, et sa nomination aux NRJ Music Award 2023, Yannsofficiel est l’une des révélations francophone de l’année !

– Il te donne RDV le vendredi 28 octobre, pour un show enflammé sur la scène du TNT

→ » » https://www.youtube.com/watch?v=MmQa-lLy38o

→ » » https://www.youtube.com/watch?v=xNCfwiDJw6E

→ » » https://www.youtube.com/watch?v=JTDKn_9GLWo

Avec plus de 2,4 millions d'abonnés sur Tiktok, et sa nomination aux NRJ Music Award 2023, Yannsofficiel est l'une des révélations francophone de l'année !

Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

