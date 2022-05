Yannick Stasiak, marionnettiste, metteur en scène, comédien Attin, 7 mai 2022, Attin.

Yannick Stasiak, marionnettiste, metteur en scène, comédien Rue de l’Eglise Attin

2022-05-07 – 2022-05-07

Rue de l’Eglise Attin Pas-de-Calais

Attin Dans le cadre de la Saison Culturelle 2022

Yannick Stasiak, marionnettiste, metteur en scène, comédien

-Samedi 7 mai : Médiathèque d’Attin

-Mercredi 18 mai : présente lors de la clôture du CLEA 2022 – Citadelle de Montreuil

————————-

Yannick Stasiak se forme dès 2013 au théâtre et à la marionnette au Conservatoire d’Amiens puis à l’université de Stuttgart. Il effectue un Erasmus en 2017-2018 à l’université Art Dramatique à Prague.

« À la manière d’une composition musicale, je crée une partition. Cependant, mes “instruments” principaux sont un être vivant et de la matière. Je regarde les sens et émotions provoqués puis complexifie ensuite cette composition en y ajoutant des ‘’contraintes de jeu’’ comme le temps, les qualités de mouvement du corps, de la matière, l’espace, le texte (…).

J’aime utiliser marionnettes, matières et objets afin de créer d’autres “codes”, univers répondant à de nouvelles règles, réalités ».

———————-

Protocoles sanitaires en vigueur.

culture@ca2bm.fr +33 3 21 06 66 66 https://mediatheques.ca2bm.fr/

Dans le cadre de la Saison Culturelle 2022

Yannick Stasiak, marionnettiste, metteur en scène, comédien

-Samedi 7 mai : Médiathèque d’Attin

-Mercredi 18 mai : présente lors de la clôture du CLEA 2022 – Citadelle de Montreuil

————————-

Yannick Stasiak se forme dès 2013 au théâtre et à la marionnette au Conservatoire d’Amiens puis à l’université de Stuttgart. Il effectue un Erasmus en 2017-2018 à l’université Art Dramatique à Prague.

« À la manière d’une composition musicale, je crée une partition. Cependant, mes “instruments” principaux sont un être vivant et de la matière. Je regarde les sens et émotions provoqués puis complexifie ensuite cette composition en y ajoutant des ‘’contraintes de jeu’’ comme le temps, les qualités de mouvement du corps, de la matière, l’espace, le texte (…).

J’aime utiliser marionnettes, matières et objets afin de créer d’autres “codes”, univers répondant à de nouvelles règles, réalités ».

———————-

Protocoles sanitaires en vigueur.

Rue de l’Eglise Attin

dernière mise à jour : 2022-03-02 par