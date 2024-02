YANNICK ROBERT/PATRICK MANOUGUIAN DUET « Jazz for Fun » au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Tarif web : 20 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Nouveau projet 200% guitare pour le plus grand plaisir des amateurs de la 5 cordes !

Yannick Robert guitare, Patrick Manouguian guitare

Yannick ROBERT et Patrick MANOUGUIAN se connaissent depuis de nombreuses années, se sont croisés à maintes reprises dans des concerts, des festivals, des stages… et à chaque fois ont pris un énorme plaisir à échanger quelques notes. Ils sont aujourd’hui sur la scène du Baiser Salé pour notre plus grand plaisir, et pour un concert 200% guitare autour de morceaux choisis dans le vaste répertoire des musiques actuelles : jazz, fusion, pop, rock, blues, avec pour seul désir celui de partager un bon moment de musique.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/yannick-robert-patrick-manouguian-duet-jazz-for-fun-19h00

