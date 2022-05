YANNICK NOAH

2022-10-05 20:30:00 – 2022-10-05 30.2 EUR 30.2 Au fil de sa musique, Yannick Noah rappelle que le bonheur n’est pas un vilain mot et chante une bouffée de liberté qui fait du bien. Il propose un album qui lui ressemble : un véritable hymne à la bienveillance. Optimiste engagé, il chante le nuancier du bonheur en nous tendant la main. Yannick Noah signe son retour musical avec son nouvel album « Bonheur Indigo ». C’est le 11ème album du chanteur et tennisman français, qui a écoulé plusieurs millions de disques au cours de sa carrière et joué dans les plus grandes salles de France. Au fil de sa musique, Yannick Noah rappelle que le bonheur n’est pas un vilain mot et chante une bouffée de liberté qui fait du bien. Il propose un album qui lui ressemble : un véritable hymne à la bienveillance. Optimiste engagé, il chante le nuancier du bonheur en nous tendant la main. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

