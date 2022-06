Yannick Neveu Trio « Hommage à Chet Baker » Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Yannick Neveu Trio « Hommage à Chet Baker », 1 juillet 2022, . 2022-07-01 À 21h30, le concert sera suivi d’une Jam session. Lancée par le quartet «For a time » de l’association Pellerinaise Jazz en Retz, cette jam session, encadrée par le trompettiste Yannick Neveu, s’ouvrira à tous les musiciens et mélomanes désireux de monter sur scène pour jouer le tronc commun des standards du jazz ! En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l’espace culturel René-Cassin (rue de la Jouardais)

Horaire : 19:00 21:00

FESTIVAL JAZZ EN LOIRE – Du 1er au 3 juillet Après s'être illustré auprès des plus grands jazzmen, de la petite à la grande formation, le trompettiste Yannick Neveu propose aujourd'hui de nouveaux projets musicaux dans son trio composé de Simon Mary, à la contrebasse et de Nicolas Rousserie, à la guitare. Vendredi 1er juillet, le « Yannick Neveu trio» rendra hommage et revisitera l'univers du célèbre trompettiste américain Chet Baker, par l'interprétation de standards mais aussi de quelques compositions personnelles.

