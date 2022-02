Yannick Jaulin Conteur Uzel, 6 mars 2022, Uzel.

Yannick Jaulin Conteur Salle Kastell d’Ô Place du Champ de Foire Uzel

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle Kastell d’Ô Place du Champ de Foire

Uzel Côtes d’Armor Uzel

Cette fois, Yannick Jaulin se fait plus politique. Dans Ma langue maternelle va mourir, l’artiste part de son enfance et de son parlange maternel des Deux-Sèvres pour dénouer les fils de la domination que cache, à peine, l’histoire des langues non nationales. Des langues estampillées minoritaires, des parlés méprisés, des oralités menacées de mort annoncée. Des langues en danger face aux langues dominantes qui, comme le soulignait Bourdieu, symbolisent un pouvoir qui ostracise l’autre. Quitte à réécrire l’histoire et nous faire croire que l’Amérique latine n’a jamais parlé qu’espagnol et la France que le français. Lui, Yannick Jaulin, chérit le génie de ces parlés, leur inventivité, leur plasticité… Cela devient une ode, parfois mélancolique, souvent pleine d’humour. A l’évidence un plaidoyer…….

kastelldo@orange.fr +33 9 62 08 39 53 http://www.kastelldo.com/

