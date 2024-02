Yannick Jaulin causerie animale Pont-de-Ruan, dimanche 12 mai 2024.

Yannick Jaulin causerie animale Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Dimanche

Pour son 4ème « passage » à Vaugarni (depuis 2014), le très fidèle Yannick nous fait le plaisir (et l’honneur ) de venir fêter cet anniversaire avec nous.

Pour l’occasion il s’intéressera à la sexualité et aux mœurs des insectes, parce que comme tout bon fabuliste qui se respecte, il sait que le biais des animaux est un fantastique chemin détourné pour parler de nous.

Pas vraiment un spectacle, juste un homme devant des gens qui réinvente au présent et avec les présents la météo animale, les humeurs et un monde qui échappe à notre quotidien, mais dont nous sommes tous les héritiers. Puisant dans ses notes, il interpelle, s’arrête et réfléchit, rebondit sur les réactions.13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:00:00

fin : 2024-05-12

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

