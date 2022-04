Yannick Cormier, Tierra Magica Musée Nicéphore Niépce, 14 mai 2022 20:00, Chalon-sur-Saône.

Nuit des musées Yannick Cormier, Tierra Magica Musée Nicéphore Niépce Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Le photographe Yannick Cormier s’immerge dans les rites carnavalesques du Nord-Ouest de l’Espagne et du Portugal.

C’est comme dans un cauchemar fiévreux. Comme dans un rêve étrange. Dans la brume au petit matin, il semble que des arbres prennent forme humaine, que des buissons surgissent sur deux jambes et fendent l’air dans une marche déterminée, que les tissus humains deviennent écorce, ou bien l’inverse. Ailleurs, des êtres cornus, recouverts de peaux animales, de plumes, parfois de sang, masqués de figures grimaçantes, forment une cohorte à laquelle on se mêle avec crainte, avec fascination, ou encore avec enthousiasme. Parfois ces créatures surgies d’un passé lointain tyrannisent les passants, simulent l’enlèvement de jeunes femmes, ou feignent de s’affronter entre elles. Parfois elles se laissent pourchasser, sont malmenées par la foule puis jugées par un tribunal dont le verdict tombe sans surprise : à la tombée du jour, elles disparaitront dans un feu de joie. Le photographe Yannick Cormier s’immerge dans les rites carnavalesques du Nord-Ouest de l’Espagne et du Portugal d’une manière qui lui est tout à fait propre : pas de protocole établi, d’idée préconçue, de prétention esthétisante ou de volonté d’inventaire. D’autres l’ont fait bien avant lui en photographie. Les anthropologues du XIXe siècle fixent avec systématisme la face et le profil, inventoriant les masques, parures et costumes, et réduisent ainsi au folklore les rites ancestraux. Bien plus récemment, des répertoires photographiques aussi méticuleux que spectaculaires, dressés avec méthode et rigueur technique, font ressurgir ces figures dans le présent de manière presque anachronique. Mais les images dont il est question ici sont faites pour aller au-delà, à la frontière du visible et de l’invisible, des peurs et des espérances, des croyances païennes et religieuses. Des photographies indociles, mouvementées et transgressives, empreintes de la pulsation de la foule, révélatrices des forces vitales à l’origine du carnaval. Avec elles, Yannick Cormier entraine le spectateur dans le tumulte et l’étrangeté de ces fêtes, qui ont toutes pour point commun de jalonner le temps, de transgresser l’ordre établi, et de rappeler à la société son lien intangible avec la nature. Les saisons se succèdent, la vie renait perpétuellement. La mort, aussi tragique qu’elle soit, en est une des composantes. Le photographe entremêle ces défilés de personnages, telles des visions fantastiques, à des paysages archétypaux. Des forêts qui pourraient en être les matrices, les ventres, mais aussi les lieux où ces créatures inquiétantes se fondraient pour disparaître. Interdites par le régime franquiste en 1937, car propices aux désordres et à la rébellion, ces festivités ne furent jamais officiellement réhabilitées depuis. Elles prennent alors un caractère de résistance politique et culturelle. Restées vivaces, elles deviennent aujourd’hui, par le hasard des évènements, synonymes d’une nouvelle insoumission. Celle d’individus mués par le désir de ne faire qu’un seul corps, de fêter, de s’ébattre dans la foule au plus près les uns des autres, dans un lâcher prise salvateur.

Commissariat : Anne-Céline Borey, musée Nicéphore Niépce Les tirages de l’exposition ont été réalisés par le laboratoire du musée Nicéphore Niépce sur papier Canson Infinity Baryta Prestige 340 g. Le musée tient à remercier : Canson et la société des Amis du musée Nicéphore Niépce.

Fondé en 1974 à Châlon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le Musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours.

http://www.museeniepce.com

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Based(Established) in 1974 to Châlon-sur-Saône, born city of the inventor of the photography, the Nicéphore Niépce museum established(constituted) there about thirty five years of existence one of the most original photographic collections in Europe. First heliographies of Nicéphore Niépce to the digital technologies, this collection of more than three million images tells the multiple stories of the photography in its esthetic and documentary adventure, but also in its national and commercial customs. The museum gives for mission to establish a report(relationship) between the inventors, the pioneers and the creators of today and turns(shoots) its reflection to the analysis of the image in a more global acceptance: his(her,its) applications, his(her,its) effects, his(her,its) codes. Interactive devices(plans) and educational movies aim at replacing the public in the center of the speech.

Es como una pesadilla febril. Como un sueño extraño. En la niebla de la madrugada, parece que los árboles toman forma humana, que los arbustos surgen sobre dos piernas y rompen el aire en una marcha determinada, que los tejidos humanos se vuelven corteza, o al revés. En otros lugares, los seres Cornus, cubiertos de pieles animales, de plumas, a veces de sangre, enmascarados de figuras sonrientes, forman una cohorte a la que nos mezclamos con miedo, con fascinación, o también con entusiasmo. A veces estas criaturas surgidas de un pasado lejano tiranizan a los transeúntes, simulan el rapto de jóvenes mujeres, o fingen enfrentarse entre sí. A veces se dejan perseguir, son maltratadas por la muchedumbre y luego juzgadas por un tribunal cuyo veredicto cae sin sorpresa: al anochecer desaparecerán en una hoguera. El fotógrafo Yannick Cormier se sumerge en los ritos carnavalescos del noroeste de España y de Portugal de una manera que le es propia: sin protocolo establecido, ideas preconcebidas, pretensiones estéticas o voluntad de inventario. Otros lo hicieron mucho antes que él en fotografía. Los antropólogos del siglo XIX fijan con sistematismo la cara y el perfil, inventariando las máscaras, adornos y trajes, y reducen así al folclore los ritos ancestrales. Mucho más recientemente, repertorios fotográficos tan meticulosos como espectaculares, elaborados con método y rigor técnico, hacen resurgir estas figuras en el presente de manera casi anacrónica. Pero las imágenes de las que se habla aquí están hechas para ir más allá, a la frontera de lo visible y lo invisible, de los miedos y las esperanzas, de las creencias paganas y religiosas. Fotografías indociles, agitadas y transgresivas, huellas del pulso de la multitud, reveladoras de las fuerzas vitales que dieron origen al carnaval. Con ellas, Yannick Cormier arrastra al espectador al tumulto y la extrañeza de estas fiestas, que tienen todas como punto común jalonar el tiempo, transgredir el orden establecido y recordar a la sociedad su vínculo intangible con la naturaleza. Las estaciones se suceden, la vida renace perpetuamente. La muerte, por trágica que sea, es uno de sus componentes. El fotógrafo mezcla estos desfiles de personajes, como visiones fantásticas, a paisajes arquetípicos. Bosques que podrían ser las matrices, los vientres, pero también los lugares donde estas criaturas inquietantes se fundirían para desaparecer. Prohibidas por el régimen franquista en 1937, como propicias a los desórdenes y a la rebelión, estas festividades nunca fueron oficialmente rehabilitadas desde entonces. Adquieren entonces un carácter de resistencia política y cultural. Permaneciendo vivas, se convierten hoy, por el azar de los acontecimientos, en sinónimos de una nueva insumisión. La de individuos movidos por el deseo de hacer un solo cuerpo, de festejar, de divertirse entre la multitud lo más cerca posible unos de otros, en una liberación salvadora.

Comisaría: Anne-Céline Borey, museo Nicéphore Niépce Las impresiones de la exposición fueron realizadas por el laboratorio del museo Nicéphore Niépce sobre papel Canson Infinity Baryta Prestige 340 g. El museo desea agradecer a: Canson y la sociedad de Amigos del museo Nicéphore Niépce.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté