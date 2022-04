Yannick BENOIT Quartet Sunset & Sunside, 12 mai 2022, Paris.

Récent vainqueur du prix de soliste au trophées du Sunside, Yannick Benoit se produira pour la première fois dans ce club avec son groupe.

Date et horaire exacts : Le jeudi 12 mai 2022

de 19h30 à 20h30

payant Plein tarif : 20 EUR Tarif réduit : 10 EUR

Fin connaisseur des standards de Jazz et Inspiré par les figures du Jazz ethnique tel pharoah Sanders et yusef Lateef. Il présente un univers musical riche et subtile, tourné vers l’exploration. Son utilisation d’instruments atypiques, gong, didgeridoo, la guimbarde, et le chant diphonique mongole apporte une richesse de timbre et emporte le spectateur dans un courant de vibration sonore. Le groupe sera composé de Jean Baptiste Loutte à la Batterie, Slim Chikhaoui à la contrebasse, et Sylvain le Ray au Piano de talentueux musiciens, actifs sur la scène parisienne.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4061/8271/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4061/8271/ SUNSET-SUNSIDE

Yannick BENOIT Quartet