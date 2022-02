Yann Tiersen, Quinquis Dijon, 24 septembre 2022, Dijon.

L’auteur-compositeur et multi-instrumentiste Yann Tiersen est de retour avec son nouvel album « Kerber » (sortie le 27 août 2021). Avec « Kerber », c’est un nouveau chapitre de la carrière de Yann Tiersen qui s’ouvre. Fidèle à son approche sonore nuancée et subtile, le compositeur nous offre ici un monde magnifiquement texturé, hautement immersif et soignement construit dans lequel il nous invite à entrer. Dans ce nouvel album, le piano est la source, mais l’électronique est l’environnement dans lequel il existe : « le piano était un précurseur pour créer quelque chose autour duquel l’électronique pouvait travailler. » Après avoir passé le printemps à écrire les parties de piano, il a passé l’été à créer une banque d’échantillons sonores en s’inspirant de ces parties et en les jouant sur des instruments tels que le piano, le mellotron et le clavecin. D’une beauté renversante, Yann Tiersen mêle sur « Kerber » des influences classiques à des influences plus contemporaines. Un résultat atmosphérique et cinématographique envoutant.

Quinquis (FR)

Émilie Tiersen a, durant deux albums et plusieurs années, fait de la musique sous le nom de Tiny Feet et est maintenant, avec la sortie de « Seim », son premier album pour Mute, connue sous le nom de Quinquis. Ce changement de nom est symbolique : il rend hommage à son histoire personnelle et familiale en faisant référence à son nom de jeune fille, tout en représentant un nouveau départ sur le plan musical. Une fusion d’électronique clairsemée, d’atmosphères immersives et de mélodies habiles, le tout porté par la voix d’Émilie, à la fois tendre et envolée.

