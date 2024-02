Yann Tiersen Kerber Complet Tour + Quinquis [COMPLET] La Nouvelle Vague Saint-Malo, samedi 30 mars 2024.

Yann Tiersen Kerber Complet Tour + Quinquis [COMPLET] La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine

KERBER COMPLETE TOUR SOLO PIANO + ELECTRONICS

Yann Tiersen annonce les détails d’une nouvelle tournée européenne, Kerber Complete Tour: Solo Piano + Electronics, en février et mars 2024. Cette tournée verra l’artiste breton commencer son set au piano acoustique avant de passer sans interruption aux machines électroniques et autres moduleurs pour une performance unique résumant à la perfection les différentes facettes et nuances de son univers musical.

Kerber Complete Tour Solo Piano + Electronics sera une tournée hors des schémas traditionnels des concerts qui s’enchainent de manière souvent mécanique et répétitive, tous les jours sur plusieurs semaines et, avouons-le, parfois sans véritable contact ou connexion avec une ville, un territoire ou une région.

Allégé des contraintes d’une équipe technique voyageant souvent lourdement équipée, Yann Tiersen emprunte les chemins de traverse et s’éloigne des formats conventionnels en voyageant seul à travers l’Europe au volant de son minivan, souvent hors des grands axes routiers et des grandes agglomérations. Il prendra le temps de poser bagage un ou deux jours chez l’habitant, un ami ou un organisateur, s’éloignant ainsi de la lassitude et de la routine de la vie de tournée habituelle.

La tournée débutera en France à Orléans et traversera l’Europe pour se terminer en Bretagne dans la cité corsaire de Saint-Malo.

La tournée suit la sortie de Kerber Complete de Yann Tiersen, un coffret rassemblant quatre versions très différentes de son album Kerber sorti en 2021. Ce coffret est disponible en CD et version digitale via Mute.

QUINQUIS

Auparavant connue en tant que Tiny Feet, Émilie Tiersen inaugure avec la sortie de Seim, son premier album, le nom de QUINQUIS. Ce changement de nom est symbolique il rend hommage à son histoire personnelle et familiale en faisant référence à son nom de jeune fille, tout en représentant un nouveau départ sur le plan musical.

Des personnages certains issus de sa propre vie, d’autres ancrés dans l’histoire de la culture bretonne ont commencé à prendre vie dans des idées de chansons.

Le résultat du travail avec le producteur Gareth Jones est une fusion d’électronique clairsemée, d’atmosphères immersives et de mélodies habiles, le tout porté par la voix d’Émilie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

L’événement Yann Tiersen Kerber Complet Tour + Quinquis [COMPLET] Saint-Malo a été mis à jour le 2024-02-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel