Yann Tiersen – Kerber Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

2022-02-24 20:00:00

Yann Tiersen annonce un nouvel album Kerber, un nouveau chapitre qui commence par une production la plus ouvertement électronique à ce jour. Le piano est la source, mais l'électronique est l'environnement dans lequel il existe pour créer un paysage sonore envoûtant où les tons délicats des touches de piano fusionnent magnifiquement avec l'électronique dans un milieu ambiant intense. Yann Tiersen est inclassable grâce sa capacité à basculer de lentes évaporations pianistiques à des sonorités noise et électronique.

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz

