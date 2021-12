YANN TIERSEN – ELECTRONIC PERFORMANCE (LIVE A/V) Alhambra, 6 février 2022, Genève.

Alhambra, le dimanche 6 février 2022 à 19:30

Le Breton continue d’évaporer le fantôme d’Amélie Poulain en concoctant des paysages sonores immersifs d’une beauté sidérante, façon Ludovico Einaudi ou Jean-Michel Blais. Yann Tiersen déploie ses mélopées cinématographiques depuis 1995 et peaufine une œuvre poignante, jouant des airs qui sonnent comme s’ils avaient toujours existé et venaient tout juste d’être exhumés. Multi-instrumentiste, c’est surtout au piano que l’on remarque l’efficacité du compositeur à construire ses harmonies farouches, ajoutant du rubato comme pour suivre les mouvements de la nature et en extraire les plus belles envolées. Son dernier album, Kerber (2021), enregistré dans son studio sur l’île d’Ouessant, propose une exploration poétique de mer et de brume dans une ambiance quasi spirituelle, mêlant arpèges de piano mélancoliques et nappes sonores apaisantes. Pour Antigel, Tiersen proposera un show en deux temps, entre piano solo et performance électronique. Attention : Billetterie par concert

De 34.- francs à 49.- francs

Festival Antigel présente : Yann Tiersen : Electronic Performance (live A/V) + première partie : Quinquis en concert à l’Alhambra le 06 février 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T19:30:00 2022-02-06T22:30:00