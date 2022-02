Yann Stotz : Popcorn ! Compagnie du Café-Théâtre, 18 mars 2022, Nantes.

Représentations du 15 au 19 mars 2022 à 20h30

17 € / 22 €

One man show. Ça parle de cinéma et surtout, ça part dans tout les sens. Bienvenue dans cette conférence absurde et décalée semblant tout droit sortie d’une soupe nonsensique où flottent en surface quelques accents britanniques monty pythonesques. Stotz nous parle de films, de mauvais effets spéciaux, d’affiches ratées, d’acteurs cabots, de la face cachée et hilarante du 7e art, et nous emmène dans son monde improbable où le pire côtoie souvent le meilleur, mais toujours aux éclats de son rire… toujours en V.O. et en dolby surround.

