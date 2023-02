Yann Marguet, “Exister, Définition” (Paris) LA SCENE LIBRE, 9 février 2023, PARIS.

Yann Marguet, “Exister, Définition” (Paris) LA SCENE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 (2023-02-09 au ) 21:00. Tarif : 25.0 à 29.0 euros.

YANN MARGUETExister, définition Une explosion au milieu de rien. Suivent des gaz lumineux, des cailloux volants et des grosses boules qui flottent dans un noir infini… Et 13,7 milliards d’années plus tard, nous voici. Nous, humains, nos petites postures, nos petits combats, vains ou utiles, nos croyances, nos stratégies, nos pas de danse dans ce grand bal qui nous dépasse toutes et tous. Dans un va-et-vient hilarant et décalé entre la grandiose infinitude du cosmos et la bouleversante fugacité de la vie humaine, Yann Marguet nous emmène faire un tour d’une heure vingt du côté de l’existence. Info : Vous l’entendez déjà sur France Inter Durée : 1h15Informations pratiques :Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01.42.38.97.14 yann marguet yann marguet

Votre billet est ici

LA SCENE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg 75010

YANN MARGUET

Exister, définition

Une explosion au milieu de rien. Suivent des gaz lumineux, des cailloux volants et des grosses boules qui flottent dans un noir infini…

Et 13,7 milliards d’années plus tard, nous voici. Nous, humains, nos petites postures, nos petits combats, vains ou utiles, nos croyances, nos stratégies, nos pas de danse dans ce grand bal qui nous dépasse toutes et tous.

Dans un va-et-vient hilarant et décalé entre la grandiose infinitude du cosmos et la bouleversante fugacité de la vie humaine, Yann Marguet nous emmène faire un tour d’une heure vingt du côté de l’existence.

Info : Vous l’entendez déjà sur France Inter

Durée : 1h15

Informations pratiques :

Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.

Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.

Réservation PMR : 01.42.38.97.14

. EUR25.0 25.0 euros

Votre billet est ici