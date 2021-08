Yann Le Bohec dédicace ses ouvrages chez De natura rerum Galerie De natura rerum, 20 août 2021, Arles.

Galerie De natura rerum, le vendredi 20 août à 16:00

Après son intervention au festival Peplum (César, l’art de la guerre, jeudi à 18h30) et avant celle donnée dans le cadre du festival Arelate, sur le site de la Verrerie à Trinquetaille (La vie quotidienne du soldat romain, samedi à 9h), Yann Le Bohec vient à la librairie dédicacer ses ouvrages. Auteur de plus de trente livres et d’environ deux cents articles, aujourd’hui professeur émérite à l’université Paris-IV-Sorbonne, Yann Le Bohec est historien, épigraphiste, et spécialiste incontesté de l’armée romaine, ce qui lui a notamment valu de se voir confier la direction de The Encyclopedia of the Roman Army. Nombre de ses ouvrages, disponibles chez nous, sont devenus des références en la matière, comme _L’armée romaine sous le Bas-Empire_ (Picard, 2006), _Peuples et fédérations en Gaule_ _(58-51) : lecture socio-juridique du bellum gallicum_ (De Brocard, 2009), _Naissance, vie et mort de l’Empire romain_ (Picard, 2012), _Histoire de la Rome antique_ (PUF, 2012), _Rome, un conte d’amour et de mort_ (PUF, 2013), _Histoire militaire des guerres puniques_ (Tallandier, 2014), _Lucullus, général et gastronome_ (Tallandier, 2019), _La guerre romaine, 58 av. J.-C. – 235 après J.-C._ (Tallandier, 2019), _La vie quotidienne des soldats romains à l’apogée de l’Empire_ (Tallandier, 2020), _La première marine de guerre romaine, Des origines à 241 av. J.-C._ (Lemme Edit, 2020), _Les juifs dans l’Afrique romaine_ (Memoring, 2021) et _Histoire des guerres romaines_ (Tallandier, 2021). Il a également co-dirigé l’ouvrage _La guerre dans l’Afrique romaine sous le Haut-Empire_ (CTHS, 2014).

Entrée libre

Historien, spécialiste reconnu de l’armée romaine, Yann Le Bohec est l’auteur de nombreux ouvrages sur la question.

Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles



2021-08-20T16:00:00 2021-08-20T18:00:00