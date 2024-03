Yann Jankielewicz Trio au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant

De 18 à 20 euros.

En lien avec la sortie de l’album « Keep It Simple » (Local Tree Music – 2024).

Ancien directeur musical de Tony Allen et musicien de Manu Dibango, le saxophoniste Yann Jankielewicz présente son premier projet en leader, un power trio composé de deux des plus fines lames du jazz new-yorkais : Jason Lindner aux claviers (Bowie, Meshell, Avishai Cohen) et Josh Dion à la batterie (Scofield, Esperanza Spalding). Mixant les influences des grandes métropoles africaines et américaines (Lagos, NY, NOLA), la musique du trio combine la joie pure du groove, des textures psychédéliques et une énergie rock. A la fois terrien et futuriste, l’hymne officiel des USAA (United States of Africa America).

Yann Jankielewicz : Saxophone, claviers

Josh Dion : Batterie, chant, bass synth

Alexis Anérilles : Piano, Rhodes, synths

Benoit Gilg : Son

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/yann-jankielewicz https://www.billetweb.fr/yann-jankielewicz

