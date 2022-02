Yann Guillarme dans « Véridique » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Yann Guillarme dans « Véridique » Valence, 5 mars 2022, Valence. Yann Guillarme dans « Véridique » Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-03-05 – 2022-03-05 Comedy Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme Valence Drôme EUR Chroniqueur dans la Matinale de Rire et Chansons avec Bruno Roblès, Yann Guillarme aime la scène, aime le jeu, aime les gens et les plats en sauce. contact@comedypalace.fr +33 6 82 70 21 83 https://www.comedypalace.fr/ Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Comedy Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Departement Drôme

