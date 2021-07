Yann Frisch : Le Paradoxe de Georges – Saison Grand T Maison de quartier de la Bottière, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Nantes.

2021-09-26 Représentations du 22 septembre au 3 octobre 2021

Horaire : 19:00 20:10

Gratuit : non 8 € à 17 €BILLETTERIES places individuelles à partir du 8 septembre 2021 :- www.legrandt.fr- Billetterie Grand T, 47-49 rue du Coudray à Nantes – 02 51 88 25 25 (lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 14h à 17h30) Représentations du 22 septembre au 3 octobre 2021

Un spectacle de cartomagie de Yann Frisch. Dans son camion-théâtre garé à La Bottière, Yann Frisch délivre ses tours de cartes. Le magicien surdoué – ex-champion de France, d’Europe et du monde – nous initie à son art et à ce que les cartes racontent de nous. Que nous venions chercher le doute ou la vérité, la magie opérera inévitablement ! Pourquoi aimons-nous la magie ? Nostalgie de l’enfance ? Soif d’enchantement ? Il y a un drôle de paradoxe à venir voir ce que nous savons être illusoire. Cartes en main, Yann Frisch se livre à une conférence illusionniste de haut vol. Dans l’écrin cosy de son camion-théâtre, la star du close-up, également clown, jongleur et conteur, offre aux spectateurs l’occasion de découvrir ses trucs… ou pas ! Pendant qu’il raconte, commente, vous ne voyez rien du tour qui se prépare et vous prend par surprise. Et si nous étions les héros de cette leçon de cartomagie ? Manipulateur de cartes et d’esprits, Yann Frisch déroule une passionnante réflexion philosophique sur le vrai et le faux, le cru et le su, et nous plonge dans l’expérience concrète de l’émotion magique. Croire ou savoir, doit-on choisir ? Durée : 1h10 Public : à partir de 12 ans, familleDans le cadre du projet de jumelage Le Grand T – Quartier politique de la ville, Bottière-Pin Sec à Nantes financé par le Ministère de la Culture-DRAC des Pays de la Loire

Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce Doulon – Bottière Nantes