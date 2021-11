Yann Delacour – Jeux de mains Galerie MiniMasterpiece, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h

gratuit

Pour sa première participation à PhotoSaintGermain, la Galerie MiniMasterpiece est heureuse de présenter le travail de Yann Delacour autour de la notion de corps et de variation.

À partir d’un dispositif très précis, à base de miroirs et de gants en latex, Yann Delacour compose des images d’où émergent des formes hybrides et des paysages. Sur le principe inversé de l’ombromanie, les tirages réalisés selon un protocole clairement identifié, jouent des possibilités de la plasticité des mains et des doigts pour développer des jeux de perception, de transformation où les références à la théâtralité, à la prestidigitation et la sculpture sont présentes. La série « Variation I » constituée d’alternance entre images unitaires et superposées renforce la dimension performative de la séquence dans lesquelles mains et gants viennent perturber la lisibilité des formes. Dans « Variation II », les mains gantées du photographe, placées sur la tranche d’un miroir composent une scène. Les installations parfaitement visibles permettent de découvrir l’objet de l’illusion d’où jaillit des corps hybrides et des paysages. Le grand format en couleur « Finger Print » composé d’un pétale de fleur posé sur un doigt, ne cache rien de la règle du jeu. Photographie manifeste sur le lien fusionnel entre le corps humain et le corps végétal, l’image illustre le passage de l’information de l’empreinte du doigt à celui du pétale. Yann Delacour questionne notre rapport au monde, notre relation à notre propre corps et à nos origines, à un double paysage qui se recompose et se redéfinit dans un mouvement permanent.

Béatrice Andrieux, juillet 2021

Galerie MiniMasterpiece 16 rue des Saints Pères Paris 75007

Yann Delacour, Finger print, 2020.