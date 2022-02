YANN CLÉRY EN CONCERT Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne

YANN CLÉRY EN CONCERT Cossé-le-Vivien, 14 mai 2022, Cossé-le-Vivien. YANN CLÉRY EN CONCERT Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien 8 10 EUR Un lien audacieux entre les territoires, entre tradition et modernité ! Yann Cléry est un caméléon artistique ! Flûtiste, chanteur, danseur, acteur… Cette polyvalence explique pourquoi il est si à l’aise et explosif sur scène ! Depuis 2012, en complément de ses collaborations en jazz et musiques urbaines, Yann Cléry explore les racines de la musique guyanaise en lui apportant un regain de modernité, avec la volonté de la faire connaître nationalement. Fort d’une maturité musicale singulière, Yann Cléry joue désormais sous son propre nom avec la parution de son premier album « Motozot ». Le jazzman proposera un solo entre compositions originales et clins d’œil à ses différentes inspirations artistiques. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Le samedi 14 mai, rendez-vous à Cossé-le-Vivien pour un concert de Yann Cléry, un partenariat entre l’EEA et le Festival Europajazz – Le Mans Jazz eea@paysdecraon.fr +33 2 43 98 29 61 https://www.eeapaysdecraon.com/ Un lien audacieux entre les territoires, entre tradition et modernité ! Yann Cléry est un caméléon artistique ! Flûtiste, chanteur, danseur, acteur… Cette polyvalence explique pourquoi il est si à l’aise et explosif sur scène ! Depuis 2012, en complément de ses collaborations en jazz et musiques urbaines, Yann Cléry explore les racines de la musique guyanaise en lui apportant un regain de modernité, avec la volonté de la faire connaître nationalement. Fort d’une maturité musicale singulière, Yann Cléry joue désormais sous son propre nom avec la parution de son premier album « Motozot ». Le jazzman proposera un solo entre compositions originales et clins d’œil à ses différentes inspirations artistiques. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien, Mayenne Autres Lieu Cossé-le-Vivien Adresse Salle du FCC 11 Rue de la Libération Ville Cossé-le-Vivien lieuville Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Departement Mayenne

Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosse-le-vivien/

YANN CLÉRY EN CONCERT Cossé-le-Vivien 2022-05-14 was last modified: by YANN CLÉRY EN CONCERT Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 14 mai 2022 Cossé-le-Vivien mayenne

Cossé-le-Vivien Mayenne