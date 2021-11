YANN CLEARY Showcase à Lollipop Lollipop Music Store, 26 novembre 2021, Marseille.

YANN CLEARY Showcase à Lollipop

Lollipop Music Store, le vendredi 26 novembre à 18:30

Auteur-compositeur-interprète franco-irlandais, l’Aixois Yann Cleary détonne en mêlant machines, instruments tradionnels et jouets musicaux. Ce protégé de Laurent Garnier s’amuse avec la pop sucrée et la folk sensible, lui insufflant des atours électroniques et une dimension ludique sur scène. Après un mini-album “Tokyo” paru en 2016 sur le label SLY!, doublé de son jumeau “Chiba” en 2021, Yann Cleary propose cette année un nouvel album avec la participation de la chanteuse et harpiste chromatique Laura Perrudin, étoile montante de la pop et du jazz. “Follow you” chronique la décomposition d’une relation amoureuse, où l’histoire personnelle fait écho aux grands bouleversements, entre collapsologie, jouets made in China et destins de migrants, le tout porté par un instrumentarium de dizaines d’instruments. [https://youtu.be/DZluB1__SkQ](https://youtu.be/DZluB1__SkQ) [https://www.youtube.com/watch?v=Kz3pI9kANaI](https://www.youtube.com/watch?v=Kz3pI9kANaI) [https://www.facebook.com/clearyofficial](https://www.facebook.com/clearyofficial) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 – Fermeture à 22h

