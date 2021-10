Yann Cleary + OTTiLiE [B] Forum de Berre, 5 novembre 2021, Berre-l'Étang.

Forum de Berre, le vendredi 5 novembre à 20:30

[http://www.ottilieb.com](http://www.ottilieb.com)NSON FRANCAISE : YANN CLEARY / OTTiLiE [B] au Forum de Berre (13) Vendredi 5 novembre 2021. 20h30. YANN CLEARY SOLO Durée : 45 mn Auteur-compositeur-interprète franco-irlandais, l’Aixois Yann Cleary détonne en mêlant machines, instruments traditionnels et jouets musicaux. Ce protégé de Laurent Garnier s’amuse avec la pop sucrée et la folk sensible, lui insufflant des atours électroniques et ludiques sur scène. Après un mini-album “Tokyo” paru en 2016 sur le label SLY!, Yann Cleary a proposé en 2020, une série de singles mensuels avec la participation de la chanteuse, harpiste chromatique et compositrice Laura Perrudin, étoile montante de la pop et du jazz. Une série annonciatrice d’un EP “Follow you”, chronique de la décomposition d’une relation amoureuse. A suivre avec attention ! OTTILIE [B] : “COEUR” Durée : 75 mn « Elle dira qu’elle bricole, qu’elle bidouille de la musique, depuis toujours et dans l’urgence. Mais à la voir piloter son laptop de ses pieds nus, traquer toutes ces sonorités du monde qu’elle découpe, colle, superpose et sample à l’infini, on l’imagine sculptrice moderne plutôt que bidouilleuse ». Avec patience, finesse et une précision extrême, Ottilie [B] taille dans la musicalité des mots et du son, comme dans une matière première, qu’elle fige alors dans un espace sonore, comme autant de traces humaines, toujours au service de la poésie, vers l’ailleurs et vers la vie. www.ottilieb.com Distribution : OTTiLiE [B] : voix, percussions, machines Olivier Koundouno : violoncelle, choeurs Cyril Pellegrin : son Laurence Verduci : lumière LE FORUM DE BERRE Rue Fernand Léger. 13130 Berre l’Etang Tel : [http://www.forumdeberre.com/](http://www.forumdeberre.com/)

De 11 à 16€

Forum de Berre Rue fernand léger, 13130 Berre-l’Étang Berre-l’Étang Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T23:30:00