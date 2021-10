Gardanne Maison du Peuple Bouches-du-Rhône, Gardanne Yann Cleary + atelier écriture de chansons Maison du Peuple Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne

Yann Cleary + atelier écriture de chansons Maison du Peuple, 7 novembre 2021, Gardanne. Yann Cleary + atelier écriture de chansons

Maison du Peuple, le dimanche 7 novembre à 18:30

Le 07 novembre à 18h30 à la Maison du Peuple de Gardanne, Yann Cleary nous offrira une avant-première en solo de son album « Follow you », enregistré avec la complicité de la chanteuse, harpiste chromatique et compositrice Laura Perrudin, étoile montante de la pop et du jazz. Ovni musical mélodique, ludique et déjanté, l’artiste nous plonge dans une toy pop composée de machines, d’instruments traditionnels (guitare, cordes, piano,…), de lutherie électronique (Nintendo Wiimote, capteurs infra-rouges,…), auxquels viennent s’ajouter des jouets musicaux rares glanés au gré de ses voyages, des manettes de jeux vidéo et autres éléments issus de l’enfance. Le matin atelier d’écriture de chansons, avec restitution le soir même pendant le concert. Tarifs concerts : 6€ le concert / 13€ le pass pour 3 soirées Réservation conseillée au 04 42 65 77 00 ou [resa-spectacle@ville-gardanne.fr](mailto:resa-spectacle@ville-gardanne.fr)

6€ le concert / 13€ le pass pour 3 soirées

♫♫♫ Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne Gardanne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T18:30:00 2021-11-07T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Gardanne Autres Lieu Maison du Peuple Adresse Avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne Ville Gardanne lieuville Maison du Peuple Gardanne