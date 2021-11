Yaniss Odua + Mo’Kalamity Deux Pièces Cuisine, 29 janvier 2022, Le Blanc-mesnil.

Date et horaire exacts : Le samedi 29 janvier 2022

de 20h30 à 23h30

payant

Plus de 20 ans que le chanteur martiniquais a institué son reggae bien rodé qui nous fait réfléchir et danser sur la scène française.

YANISS ODUA

Après des morceaux devenus mythiques comme « Chalawa » ou « Rouge Jaune Vert » (plus de 20 million de vues sur Youtube), YANISS ODUA sort un nouvel album, une « NOUVELLE DONNE » (Mai 2017) qu’il propose et défend avec talent et convictions. On y retrouve des morceaux comme «Refugee» sincèrement engagé, « Nouvelle Donne », positif et optimiste, ou encore l’excellent « coutez Nous » aux côtés de Keny Arkana. Sans se sacrifier à la mode de l’instant, il parvient à réconcilier les tendances et à moderniser le reggae, incorporant l’esprit du hip-hop sur plusieurs rythmiques. Un album brillant signé par un artiste qui sait obtenir l’équilibre entre le gros son, la bonne attitude et les lyrics conscients. Sur scène, c’est de l’énergie, de la bonne humeur, de la chaleur et de l’amour que YANISS offre aux quatre coins de l’Europe. Sa présence vocale unique portée par un Artikal Band toujours au sommet promettent des concerts chaleureux, un reggae bien huilé et chargé en bonnes vibes. Les choristes qui accompagnent tout ce beau monde amènent le sucré et le sensuel, la petite touche finale qui inscrit définitivement ce show parmi les plus endiablés de la scène reggae française actuelle. La sortie de « NOUVELLE DONNE » a entraîné YANISS ODUA sur les routes durant toute l’année 2017, en commençant par un passage à l’Elysée Montmartre capté et diffusé sur France Ô. Depuis, l’artiste a enflammé les grandes scènes des festivals d’été dont celle du Reggae Sun Ska où il était particulièrement attendu et bien accompagné de l’explosive Keny Arkana, ou celles du Summerjam, de Couleur Café, No Logo Festival…

+ MO KALAMITY & THE WIZARDS

Toujours sur la route de l’indépendance, entre textes spirituels et morceaux revendicatifs, la chanteuse appelle à un “réveil urgent des consciences”. Après plusieurs tournées en France et à l’étranger, Mo’Kalamity et ses fidèles Wizards suscitent l’intérêt d’un public de plus en plus nombreux : concerts à guichets fermés à Paris (Cabaret Sauvage, Divan du monde…), passages remarqués en Bulgarie, au mythique Glastonbury Festival (UK), à La Réunion, mais aussi en Espagne, Allemagne, Pologne, Canada, Sénégal et Côte d’Ivoire.

Deux Pièces Cuisine 42 avenue Paul Vaillant Couturier Le Blanc-mesnil 93150

Contact : Deux Pièces Cuisine 0148693700 public@deuxpiecescuisine.net

