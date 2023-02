YANISS ODUA FLOX LA TRAVERSE CLEON Catégories d’Évènement: Cleon

Seine-Maritime

YANISS ODUA FLOX LA TRAVERSE, 3 mars 2023, CLEON. YANISS ODUA FLOX LA TRAVERSE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. En près de 30 ans de carrière, Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public français. Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou le reste des territoires où il a pu tourner, l’artiste martiniquais marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps. Floex est square, carré, précis, direct. Il aime aller droit à l’essentiel, ne pas se perdre en considérations superflues. Sa marque, c’est cette forme de reggae très spatialisée, au son enveloppant, qui semble prendre l’artiste et l’auditeur dans une même bulle à la fois ouatée et tendue ! Yaniss Odua, Yaniss Odua & Artikal band Yaniss Odua, Yaniss Odua & Artikal band Votre billet est ici LA TRAVERSE CLEON 37 rue Luis Corvalan Seine-Maritime

En près de 30 ans de carrière, Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public français. Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou le reste des territoires où il a pu tourner, l’artiste martiniquais marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps. Floex est square, carré, précis, direct. Il aime aller droit à l’essentiel, ne pas se perdre en considérations superflues. Sa marque, c’est cette forme de reggae très spatialisée, au son enveloppant, qui semble prendre l’artiste et l’auditeur dans une même bulle à la fois ouatée et tendue !

.21.8 EUR21.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Cleon, Seine-Maritime Autres Lieu LA TRAVERSE Adresse 37 rue Luis Corvalan Ville CLEON Tarif 21.8-21.8 lieuville LA TRAVERSE CLEON Departement Seine-Maritime

LA TRAVERSE CLEON Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon/

YANISS ODUA FLOX LA TRAVERSE 2023-03-03 was last modified: by YANISS ODUA FLOX LA TRAVERSE LA TRAVERSE 3 mars 2023 La Traverse Cleon

CLEON Seine-Maritime