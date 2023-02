YANISS ODUA LA MOBA, 11 février 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

YANISS ODUA LA MOBA. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

BACO BOOKING (D-2019-001057) présente : Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua : « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » sont autant de big tunes scandés à l’occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques. Son nouvel album « Stay High » sorti le 13 Mai 2022 ne fait pas exception à la règle. Avec cet opus, Yaniss prend un tournant illustré par un Reggae moderne et inspiré. Danakil, Dub Inc, Kalash ou encore Flavia Coelho lui apportent leur confiance sur des titres plus que convaincants. Yaniss Odua

LA MOBA BAGNOLS SUR CEZE 400 ave de la roquette Gard

