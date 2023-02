YANISS ODUA + AYEMA LES DOCKS, 24 février 2023, CAHORS.

YANISS ODUA + AYEMA LES DOCKS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 21:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

// YANISS ODUA (Reggae) Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues sur YouTube) sont autant de big tunes que la foule scande en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers le monde, l’artiste martiniquais a su créer un lien unique avec le public français et marquer par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps. // AYEMA ( Soul Funk Reggae ) Ayema est un auteur-compositeur et producteur indépendant français qui développe son projet artistique avec passion. Il grandit en banlieue parisienne, bercé par le bruit des voitures sur le boulevard et par les chansons de Jamiroquai, Michael Jackson, James Brown, en passant par le Hiphop et la musique classique. En 2012, il s’envole pour la Jamaïque pour l’enregistrement de l’album «moment idéal» de Yaniss Odua en collaboration avec le renommé producteur Clive Hunt. À son retour, il finalise son premier LP «ALIVE» qu’il sortit en 2018 et quitte la ville pour se rapprocher de la nature. Aujourd’hui, il produit sa musique tel un artisan, depuis sa maison «Earthship» autonome, qu’il a construite avec sa partenaire de vie dans le sud de la France. Il aime intégrer sa vision de la vie et ses expériences dans sa musique. Tarif réduit : Chercheurs d’emplois, RSA, groupes associatifs partenaires, étudiants, moins de 18 ans, allocataire AAH, minimum vieillesse

LES DOCKS CAHORS 430, allée des Soupirs Lot

Tarif réduit : Chercheurs d’emplois, RSA, groupes associatifs partenaires, étudiants, moins de 18 ans, allocataire AAH, minimum vieillesse

