YANISS ODUA + ASHA D La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, vendredi 5 avril 2024.

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » sont autant de big tunes que la foule scande en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques. L’artiste martiniquais marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps.

1ère partie ASHA D Asha D c’est l’artiste aux multiples facettes de la planète reggae producteur, réalisateur, batteur, chanteur. Fondateur du label Artikal Music, il a accompagné moult artistes jamaïcains (Sister Carol, Natural Black, The Heptones, Rod Taylor et Queen Omega…) et aujourd’hui, c’est en première partie de Yaniss qu’il se retrouve sur scène accompagné de son Artikal Band !!

Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

► En prévente (hors frais de loc.) Debout 20€ Debout Réduit 18€ Debout Réduit Châteaurenardais (uniquement sur le site lespassagers.net dans la limite des places disponibles) 5€.

► Sur place 23€.

