Yaniss Odua & Artikal Band Rocher de Palmer Cenon



21 mai 2022

le samedi 21 mai 2022 à 20:30

Sur scène, le chanteur distille depuis l’adolescence son énergie, son amour et sa bonne humeur avec une générosité sans limite, toujours porté par sa présence vocale unique et des musiciens aguerris. Le reggae chaleureux de Yaniss Odua transcende les modes et se réinvente au fil des ans, trouvant l’équilibre parfait entre « gros son », bonne attitude et paroles engagées. Un show décoiffant, réjouissant, bienfaisant ! EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ / Offert aux abonnés (quota limité)

Musicien précoce, Yaniss Odua sortait son premier album en Martinique il y a déjà… trente ans ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00

