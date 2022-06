Yaniss Odua, 10 septembre 2022, .

Yaniss Odua

2022-09-10 21:00:00 – 2022-09-10

15 25 Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua.



Son nouvel album « Stay High », dont la sortie est prévue le 13 mai 2022, ne fait pas exception à la règle. Avec cet opus, Yaniss prend un tournant illustré par un Reggae moderne et inspiré.

Danakil, Dub Inc, Kalash ou encore Flavia Coelho lui apportent leur confiance sur des titres plus que convaincants. Dans un style qualifié de « Futu’Roots », où les instrumentales sont sublimées par des textes aussi riches que touchants, Yaniss se dévoile de manière intime, tout en se voulant passeur de messages, constructeur de ponts entre les humains, les cultures et les genres musicaux.

Une pièce d’art qui marquera son époque.

A (re)découvrir en live le samedi 10 septembre !



Vendredi 13 Mai, Yaniss Odua sort son nouvel album.

A cette occasion nous avons mis un quota très limité de places à 15 euros (prix spécial sortie d’album)

Rendez-vous au Makeda avec Yaniss Odua. A (re)découvrir en live le samedi 10 septembre !

dernière mise à jour : 2022-05-24 par