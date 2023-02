YANIS ODUA SITE DE L’ENTREPOT ARLON Catégories d’Évènement: 6700

YANIS ODUA SITE DE L'ENTREPOT, 10 mars 2023, ARLON. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30. Tarif : 27.7 à 27.7 euros. Peu d'artistes reggae en France peuvent se targuer d'avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande en chœur à l'occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques. En près de 30 ans de carrière (Yaniss a commencé à l'âge de 10 ans aux côtés de son cousin Daddy Harry en Martinique), Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public français. Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l'Hexagone ou le reste des territoires où il a pu tourner, l'artiste martiniquais marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur des productions musicales toujours soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l'ère du temps.

